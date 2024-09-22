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Сегодня, 19:01

Гафин — о ничьей со «Спартаком»: «Смешанные чувства. Отвоевали ничью, но могли победить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги матчи 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Эмоции смешанные, ничью отвоевали. Но могли и выиграть. К сожалению, не получилось. После хорошего начала пропустили два дешевых мяча. Арбитр Иванов внес свою лепту в эту игру. Удивлены видеть, как Бонгонда симулировал — карточки не было. В эпизоде с нашим футболистом трактовка была другая. Много раз говорили, что все могут делать ошибки. Но когда это происходит неоднократно — появляются вопрос. Мы не довольны судейством сегодня. Пересмотрим эпизоды, решим по жалобе в ЭСК», — сказал Гафин.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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