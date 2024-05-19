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Сегодня, 12:49

Гафин прокомментировал аншлаг на матче «Динамо» с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал полные трибуны в условиях Fan ID на матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

— Впервые в истории после начала действия закона о Fan ID был аншлаг. Что порадовало больше — это или победа?

— И то, и другое. Кайф от победы при такой атмосфере умножается в несколько раз.

— Те черти из прошлого, которые через медиа атаковали клуб после серии неудач в конце марта-начале апреля, — как они себя чувствуют сейчас, когда команда в одном туре от чемпионства?

— Надеюсь, они за нас рады. Верю в лучшее в людях. Поверьте, у меня нет зла на них. Но память у меня хорошая. Верю в лучшее в людях и журналистах, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 29 матчей, набрав 56 очков. 25 мая бело-голубые сыграют с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-ob-anshlage-kajf-ot-pobedy-dinamo-pri-takoj-atmosfere-umnozhaetsya-v-neskol-ko-raz/
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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