Гафин прокомментировал инициативу Шпрыгина провести крестный ход вокруг стадиона

Сегодня, 22:24
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал инициативу известного болельщика команды Александра Шпрыгина провести крестный ход вокруг стадиона.
«На мой взгляд, инициативы по созидательному, позитивному вкладу в успех клуба могут только приветствоваться, даже если они кому-то могут казаться несерьезными, нестандартными или экстравагантными. Раз некоторые болельщики считают, что успехам команды поможет крестный ход вокруг стадиона, — не буду возражать. Лично я поддержу такую акцию, в случае если это делается искренне и с благими намерениями. Верю ли я, что в некое проклятие «Динамо»? Верю в то, что клубу нужно много и упорно работать, верить в свои силы — и рано или поздно, с помощью созидательной энергии и твердой веры наших болельщиков, мы обязательно достигнем самых амбициозных целей. Хотелось бы как можно раньше. Верю ли, что уже в 2024 году команда может выиграть золото? Да. Мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».
После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).