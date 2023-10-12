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Сегодня, 19:08

Гафин: «Не могу сказать, удивлен ли я отсутствию в сборной Тюкавина. Это данность»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал невызов нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в сборную России на товарищеский матч с Камеруном.

«Вызвали только Фомина и Нгамале. Хотелось ли больше? По факту, как есть. Коррелирует ли это с результатами «Динамо»? Это надо спрашивать Валерия Георгиевича Карпина и Ригобера Сонга, чем они руководствовались, когда вызывали тех или иных игроков. Удивлен ли, что не вызвали Тюкавина? Это компетенция главного тренера сборной. Не могу сказать, удивлен или нет. Это данность», — сказал Гафин.

В эти миниты Россия принимает Камерун в товарищеском матче. Счет к 12-й минуте — 0:0.

Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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