Гафин — о ничьей с «Пари НН»: «Чтобы рассчитывать на медали, нужно выигрывать такие матчи»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ничьей в матче 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

«По сегодняшнему матчу. Мы упустили три очка. Были хорошие моменты, но чтобы рассчитывать на медали, нужно выигрывать такие игры. Мы этого не сделали. Очень досадная ничья. Остается работать тренерам, у которых в это межсезонье серьезное пополнение. Будем работать над подходам к моментам, которые не должны допускать у своих ворот», — сказал Гафин.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.