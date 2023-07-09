Гафин о победе «Динамо» в Братском кубке: «Смолов сдержал слово насчет кубка в год столетия»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых над ЦСКА в BetBoom Братском кубке.

«Смолов сдержал слово насчет Кубка в столетие? Федор — серьезный мужчина. Слов на ветер не бросает. Та атмосфера, которую мы сегодня увидели на стадионе, напоминает о том, каким хотелось бы видеть футбол. Хотелось, чтобы атмосфера соответствовала названию кубка. Было все очень по-доброму, по-футбольному. Команды получили необходимую нагрузку. Они попробовали отработать те идеи, которые тренер закладывает. Самое важное, что обошлось без серьезных травм. Травма, полученная защитником ЦСКА Агаповым, не настолько серьезная. Желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Гафин.

«Динамо» обыграло ЦСКА в Братском кубке со счетом 11:3 по сумме двух матчей.