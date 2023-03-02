Гафин — о продлении контракта со Смоловым: «Переговоры не ведем, обе стороны в комфортном положении»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта с нападающим Федором Смоловым.

— Мы знаем, что у Смолова есть опция автопродления контракта. Что для этого должно случиться?

— Должно случиться то, что прописано у Федора в контракте. А это конфиденциальная информация. Я вам о ней не скажу.

— Сейчас никаких переговоров нет?

— Обе стороны находятся в комфортном положении. Мы переговоры не ведем, Федор играет в футбол. Мы наблюдаем за этим.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2023 с опцией автоматического продления до 2024.