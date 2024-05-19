Гафин — про разговоры о проклятии «Динамо»: «Я не склонен к мистике, но есть что-то, о чем мы не знаем»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на разговоры некоторых фанатов о том, что клуб долгие годы не становился чемпионом из-за проклятия.

В свое время болельщики бело-голубых утверждали, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. По их мнению, женщина прокляла клуб, поскольку он несправедливо обошелся с ее мужем.

«Вы вот несерьезно к этому относитесь, интересуетесь мнением на этот счет, в том числе, и у помещика Шпрыгина. Я не склонен к мистике и подобным вещам, но есть что-то, о чем мы не знаем. Не буду исключать того, о чем вы говорите, все в нашей жизни возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Последний раз московское «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году — во времена СССР. В текущем сезоне, после 29 туров, бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.