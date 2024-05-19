Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:44

Гафин — про разговоры о проклятии «Динамо»: «Я не склонен к мистике, но есть что-то, о чем мы не знаем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на разговоры некоторых фанатов о том, что клуб долгие годы не становился чемпионом из-за проклятия.

В свое время болельщики бело-голубых утверждали, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. По их мнению, женщина прокляла клуб, поскольку он несправедливо обошелся с ее мужем.

«Вы вот несерьезно к этому относитесь, интересуетесь мнением на этот счет, в том числе, и у помещика Шпрыгина. Я не склонен к мистике и подобным вещам, но есть что-то, о чем мы не знаем. Не буду исключать того, о чем вы говорите, все в нашей жизни возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Последний раз московское «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году — во времена СССР. В текущем сезоне, после 29 туров, бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Джикия — о своих кондициях: «Сто процентов стал слабее, важно объективно оценивать себя»
РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура
Для спасения «Балтике» нужно побеждать «Локомотив». 26 лет назад это не удалось
«Ростов» обыграл «Балтику» и обогнал ЦСКА в таблице РПЛ
«Балтика» проиграла «Ростову» и стала ближе к вылету из РПЛ. Онлайн-трансляция матча
«Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты». Слишкович и Амарал — о Станковиче и переменах в клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузьмичев — об уходе Джикии из «Спартака»: «Возможно, в «Лукойле» посчитали, что была нарушена корпоративная этика»

Степашин: «Личка мне обещал играть с «Краснодаром» только на победу»