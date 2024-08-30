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Сегодня, 10:25

Гафин: «Поэма Скопинцева о судействе называлась бы «Всадник апокалипсиса»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о творчестве защитника Дмитрия Скопинцева, который увлекается поэзией.

— У Димы все, что он делает и говорит, идет от души, — приводит слова Гафина «РБ Спорт». — То, что у него есть желание сочинять стихи, говорит о том, что он разносторонний человек и это здорово.

— Если бы он писал поэму о судействе на старте сезона в РПЛ, как бы она называлась?

— «Всадник апокалипсиса».

Ранее Скопинцев написал стихотворение про «Динамо» и признался, что пишет стихи в самолете.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 9 матчей и отметился результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
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