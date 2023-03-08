0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:12

Гафин: «Рассчитываем, что во второй части сезона увидим Гагнидзе в составе, и он покажет, на что способен»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии полузащитника бело-голубых Луки Гагнидзе в текущем сезоне.

«Лука восстановился после травмы еще в ноябре, он тренируется, прошел зимнюю подготовку с командой. Мы довольны тем, как он сыграл в кубковом матче с «Крыльями Советов». Рассчитываем, что на этом отрезке, во второй части сезона, мы увидим Гагнидзе в составе, и он покажет, на что способен», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

В сезоне-2022/23 грузинский футболист провел 15 матчей в составе московского клуба и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-rasschity-vaem-chto-vo-vtoroj-chasti-sezona-my-uvidim-gagnidze-v-sostave-i-on-pokazhet-na-chto-sposoben/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин — о словах Медведевой про «Динамо»: «Команда должна быть на передовых позициях»

Медведева заявила, что готова в третий раз поехать на сборы с «Динамо»