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Гафин — о том, что Аршавин может подглядеть секреты «Динамо»: «Только если рецепт спагетти в столовой»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин снова приедет на стажировку в московский клуб.

«Аршавин говорил, что его не впечатлила стажировка в «Динамо»? Я не спрашивал его, почему он тогда второй раз приедет к нам, но можно предугадать его ответ. Если людям что-то не нравится, они второй раз в это место не возвращаются», — приводит Sport24 слова Гафина.

Также он ответил на вопрос, нет ли опасений, что Аршавин пытается подглядеть секреты «Динамо».

«Только если рецепт спагетти, которые готовит наш повар в столовой. Но мы Аршавину его не скажем», — добавил специалист.

На данный момент 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». С конца августа он обучается на тренера в академии РФС.

Будучи футболистом, Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015-й. Он является трехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также Аршавин играл в «Арсенале», «Кайрате» и «Кубани».

Источник: https://sport24.ru/football/news-602768-tolko-yesli-retsept-spagetti-no-my-yego-ne-skazhem-gafin-o-tom-chto-arshavin-mozhet-podglyadet-sekrety-dinamo
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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