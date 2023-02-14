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Сегодня, 17:53

Гафин рассказал, что много клубов интересуются Захаряном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе со стороны европейских клубов к Арсену Захаряну.

«Был ли хоть один официальный оффер в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов? Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле к Захаряну очень большой интерес. Сопоставимы ли эти клубы с «Челси»? Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб», — приводит слова Гафина Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-ochen-mnogo-klubov-interesuyutsya-chlen-soveta-direktorov-dinamo-gafin-rasskazal-pro-interes-k-zakharyanu
Арсен Захарян
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