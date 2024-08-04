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Сегодня, 14:31

Гафин рассказал, что с главным тренером «Динамо» Личкой у него хорошие отношения

Виктория Кравченко
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об отношениях с главным тренером команды Марцелом Личкой. Он отметил, что они общаются в корректной форме.

У нас великолепные отношения. Вчера в холле отеля посидели и несколько часов поговорили в конструктивной и очень дружелюбной манере. Если мы друг другу что-то и высказываем, то в исключительно корректной форме, так сказать в партнерской. А детали разговоров раскрывать не буду, — цитирует Гафина Sport24.

Вчера, 3 августа, «Динамо» обыграло «Акрон» (2:0) в третьем туре РПЛ. Гафин после матча отметил, что качеством игры команды он недоволен.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. У «Акрона» после трех туров — три очка.

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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