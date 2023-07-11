Гафин рассказал, мог ли Слуцкий возглавить «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, был ли в списке кандидатов на пост главного тренера клуба российский специалист Леонид Слуцкий.

«Нет. В нашем шорт-листе и даже лонг-листе Леонида Викторовича не было», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

В июне бело-голубых возглавил чешский специалист Марцел Личка, который ранее работал в «Оренбурге».

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.