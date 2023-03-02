Гафин — о контракте Фомина: «У нас достаточно времени, чтобы прийти к развитию событий»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с полузащитником Даниилом Фоминым по новому контракту.

— «Динамо» ведет переговоры с Даниилом Фоминым по продлению контракта. Почему до сих пор не пришли к соглашению?

— Во-первых, у Даниила остается 2,5 года контракта из 5. Мы находимся на экваторе. Во-вторых, мне кажется, у нас достаточно времени, чтобы прийти к дальнейшему развитию событий.

25-летний хавбек выступает за московскую команду с 2020 года, его действующее соглашение рассчитано с бело-голубыми до июня 2025 года.