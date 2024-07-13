Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:48

Гафин: «Ковровых бомбардировок от «Динамо» ожидать не следует. Усилим две-три позиции»

Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах бело-голубых на лето.

«В прошлом сезоне мы усилилсь достаточно. Приобрели игроков национальных сборных в том числе. Наша основная задача в это межсезонье — развивать внутренние резервы, плюс, конечно, работаем на трансферном рынке. Первое пополнение — качественный вратарь Андрей Лунев, футболист сборной России. Трансферных ковровых бомбардировок ожидать не следует. Планируем усиление двух-трех позиций», — сказал Гафин «РБ Спорт».

Голкипер перешел в «Динамо» 18 июня и подписал контракт с клубом до 2026 года. В сезоне-2023/24 32-летний футболист был основным вратарем в «Карабахе» и провел 34 матча во всех турнирах.

При этом, «Динамо» летом покинули Антон Шунин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Бело-голубые в сезоне-2023/24 заняли третье место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Матвей Сафонов обвинил бывшую жену в краже контракта
День смородины отметят 14 июля
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», Заболотный забил гол
«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»
Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского
Агент Тюкавина: «Европа? У Кости сейчас проблемы с рабочей визой»
Черчесов: «Поражение «Зенита» от «Црвены звезды» ни о чем не говорит»
Агент Клаудиньо: «Полузащитник должен остаться в «Зените» на следующий сезон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского

Источник: на автомобиле Соболева числятся 557 штрафов на 547 тысяч рублей