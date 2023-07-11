Гафин: «Руководство «Динамо» ставит для себя задачи — медали и трофей»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, какие задачи стоят перед московской командой на сезон.

«Руководство ставит для себя задачи — медали и трофей. Соответственно в чемпионате это попадание в тройку, в Кубке России — финал, а где финал, там и цель победить», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

В июне бело-голубых возглавил чешский специалист Марцел Личка.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.