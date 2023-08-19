Гафин рассказал, с чем была связана задержка трансфера Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, с чем была связана задержка трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Задержка с трансфером Захаряна была из-за агентских выплат?

— В этой сделке было больше участников, чем два клуба. Поэтому заняло больше времени. Замена Захаряна? Мы планируем усиление в ближайшие две недели, — сказал Гафин.

Россиянин уже находится в Испании. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров объявил, что 20-летний полузащитник прошел медосмотр перед трансфером.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за бело-голубых, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.