Гафин считает, что оценивать Личку нужно по окончании сезона

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе главного тренера команды Марцела Лички.

«Как оцениваю работу Марцела Лички в осенней части? Мы удовлетворены результатом на этом отрезке. Команда трансформировалась по ходу чемпионата, нащупала баланс между атакой и обороной. Очевидно, что у Марцела, который является адептом атакующего футбола, заняло какое-то время, чтобы понять возможности команды в целом и настроить игру, пройдя через несколько неприятных результатов. Но мы в итоге выдали беспроигрышную серию и отрезками показывали характер и очень качественный футбол. Теперь у нас наступает новый важный рубеж — зимние сборы — и нужно приложить максимум усилий, чтобы мы взяли с собой лучшее из прошлого года, исправили свои минусы и провели весеннюю часть гораздо сильнее, чем в предыдущих сезонах. Оценка Лички за осень? Оценивать нужно по окончании сезона, сейчас это преждевременно», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).