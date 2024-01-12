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Сегодня, 21:08

Гафин считает, что оценивать Личку нужно по окончании сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе главного тренера команды Марцела Лички.

«Как оцениваю работу Марцела Лички в осенней части? Мы удовлетворены результатом на этом отрезке. Команда трансформировалась по ходу чемпионата, нащупала баланс между атакой и обороной. Очевидно, что у Марцела, который является адептом атакующего футбола, заняло какое-то время, чтобы понять возможности команды в целом и настроить игру, пройдя через несколько неприятных результатов. Но мы в итоге выдали беспроигрышную серию и отрезками показывали характер и очень качественный футбол. Теперь у нас наступает новый важный рубеж — зимние сборы — и нужно приложить максимум усилий, чтобы мы взяли с собой лучшее из прошлого года, исправили свои минусы и провели весеннюю часть гораздо сильнее, чем в предыдущих сезонах. Оценка Лички за осень? Оценивать нужно по окончании сезона, сейчас это преждевременно», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-po-sostoyaniyu-na-segodnya-my-igraem-s-zenitom-v-sootvetstvii-s-kalendarem-2/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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