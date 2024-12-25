Гафин выразил мнение о поправках в агентский регламент

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил мнение о новой редакции агентского регламента, который широко обсуждается в футбольной среде.

«Это достаточно комплексная и сложная тема, но нас спросили и, как мне кажется, услышали мнения. В дальнейшем уже РФС будет принимать решение, которое должно отразить как потребности российского футбола и футбольных клубов, так и сложившийся общественный резонанс вокруг этой тематики», — приводит слова Гафина «РБ Спорт«.