Гафин выразил мнение о поправках в агентский регламент

Сегодня, 15:15
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил мнение о новой редакции агентского регламента, который широко обсуждается в футбольной среде.
«Это достаточно комплексная и сложная тема, но нас спросили и, как мне кажется, услышали мнения. В дальнейшем уже РФС будет принимать решение, которое должно отразить как потребности российского футбола и футбольных клубов, так и сложившийся общественный резонанс вокруг этой тематики», — приводит слова Гафина «РБ Спорт«.
Недавно генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после обращения клубов РПЛ РФС ведет консультации с ФИФА, которая ранее рекомендовала отменить агентский регламент.