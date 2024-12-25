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Сегодня, 15:15

Гафин выразил мнение о поправках в агентский регламент

Сергей Ярошенко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил мнение о новой редакции агентского регламента, который широко обсуждается в футбольной среде.

«Это достаточно комплексная и сложная тема, но нас спросили и, как мне кажется, услышали мнения. В дальнейшем уже РФС будет принимать решение, которое должно отразить как потребности российского футбола и футбольных клубов, так и сложившийся общественный резонанс вокруг этой тематики», — приводит слова Гафина «РБ Спорт«.

Недавно генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после обращения клубов РПЛ РФС ведет консультации с ФИФА, которая ранее рекомендовала отменить агентский регламент.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РФС
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