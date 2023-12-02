Гафин высказался о перспективах Тюкавина перейти в европейский клуб

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о перспективах нападающего Константина Тюкавина перейти в европейский клуб.

«Отступные для клубов из Европы составляют 20 млн евро. Не знаю, почему у вас такая информация. Для европейских топовых лиг некая сумма отступных существует. Но мы не озвучиваем суммы публично. Мы рассчитываем, что Костя будет прогрессировать и таким образом, если европейские клубы оценят соответствующим образом, у них есть возможность совместно с футболистом попробовать себя в чем-то новом. Но на сегодняшний день мы видим Костю как футболиста «Динамо». И думаю, что ни мы, ни футболист не задумываются о Европе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.