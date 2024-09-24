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Судейство

Сегодня, 15:55

Гафин — о встрече клубов РПЛ с Мажичем: «Не было людей, которые остались бы удовлетворены»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о встрече представителей клубов с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

«Из того, что я знаю от нашего генерального директора и представителей других клубов, на встрече не было людей, которые бы остались удовлетворены. Материалы на английском языке, их качество, отсутствие ответов на многие вопросы не вырисовали яркой и понятной перспективы. Мы понимаем, что это все закрытая история, которая управляется одним человеком», — сказал Гафин «СЭ».

После девяти туров «Динамо» с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

РФС
ФК Динамо (Москва)
Милорад Мажич

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