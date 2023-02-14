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Сегодня, 17:30

Гафин заявил, что Бальбуэна должен явиться в расположение «Динамо» 1 июля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем легионеров в московском клубе.

«У Бальбуэны длительный контракт с «Динамо». Согласно ему, Фабиан должен 1 июля явиться в расположение нашего клуба. В случае если ФИФА не продлит срок действия правила о легионерах или мы не продадим Бальбуэну в другой клуб, то ожидаем его увидеть в Новогорске на первом дне летних сборов. С Шиманьски и Моро схожая ситуация. Мы в контакте и с футболистами, и с их представителями», — приводит слова Гафина Sport24.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-gafin-balbuena-dolzhen-pervogo-iyulya-yavitsya-v-raspolozheniye-nashego-kluba-s-shimanskim-i-moro-skhozhaya-situatsiya
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