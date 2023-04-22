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Сегодня, 10:53

Гафин заявил, что Бувач настроен отработать контракт с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе спортивного директора клуба Желько Бувача.

«Не планирует ли Бувач покидать клуб? Мы с ним общались, он настроен отработать свой контракт. Желько полностью адаптировался — ему комфортно в Москве. Он вносит огромный вклад в развитие клуба. Может, не всегда и не всем это видно, но по всей вертикали команд влияние Бувача очень большое», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Славиши Йокановича набрала 39 очков после 23 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 55 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5077143-chlen-sovdira-dinamo-gafin-buvachu-komfortno-v-moskve-on-nastroen-otrabotat-kontrakt.html
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