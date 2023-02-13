Гафин заявил, что «Челси» не контактирует с «Динамо» по переходу Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с сорвавшимся переходом полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Одна из причин, почему летом не состоялся переход Захаряна в «Челси» — невозможность перевода денег за трансфер. Но при этом свежий кейс — «Зенит» спокойно продал Ловрена в «Лион». В чем разница? Не знаю, каким образом была структурирована сделка между «Лионом» и «Зенитом», но в случае с «Челси» инициатива клуба-покупателя должна присутствовать. Могу предположить, что «Челси» не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси». где сделка сейчас находится? «Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна», — приводит слова Гафина Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.