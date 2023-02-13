0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:01

Гафин заявил, что «Челси» не контактирует с «Динамо» по переходу Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с сорвавшимся переходом полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Одна из причин, почему летом не состоялся переход Захаряна в «Челси» — невозможность перевода денег за трансфер. Но при этом свежий кейс — «Зенит» спокойно продал Ловрена в «Лион». В чем разница? Не знаю, каким образом была структурирована сделка между «Лионом» и «Зенитом», но в случае с «Челси» инициатива клуба-покупателя должна присутствовать. Могу предположить, что «Челси» не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси». где сделка сейчас находится? «Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна», — приводит слова Гафина Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-chlen-soveta-direktorov-dinamo-gafin-otvetil-na-vopros-pro-zakharyana-i-chelsi-yestli-kontakty-seychas
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему игрок не перешел ни летом, ни зимой
Паршивлюк — о Захаряне: «Когда тобой интересуются команды уровня «Челси», это не может не отвлекать»
Захарян: «Я с детства за Роналду, но когда Португалия вылетела с ЧМ-2022, начал болеть за Аргентину»
«Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом
Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Игрок остается в «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Червиченко считает правильным ходом подписание нового контракта «Спартака» с Абаскалем
Отец Месси проведет новую встречу с руководством «ПСЖ»
Стало известно, кто убедил Федуна продать «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»
Федун о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Будет немного удачи — будут и титулы»
Тихонов допускает, что «Спартак» продлил контракт на фоне слухов об отъезде Абаскаля
Кузьмичев уверен, что с Абаскалем «Спартак» станет чемпионом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко оценил вклад Юрия Жиркова в российский футбол

Стало известно, кто убедил Федуна продать «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»