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Сегодня, 14:00

Гафин заявил, что «Динамо» готово пригласить легенд клуба в случае чемпионства

Виктория Кравченко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что команда готова пригласить легенд клуба на празднование в случае чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

— Среди чемпионов 76-го года в составе «Динамо» есть настоящие легенды. В частности, Александр Бубнов. Готовы ли пригласить членов той легендарной команды на празднование, если оно состоится?

— Конечно, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 29 матчей чемпионата России сезона-2023/24 «Динамо» набрало 56 очков и располагается на первом месте в таблице.

25 мая команда сыграет с «Краснодаром» в заключительном туре чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-priglasit-legend-kluba-na-prazdnovanie-v-sluchae-chempionstva/
ФК Динамо (Москва)
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