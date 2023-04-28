Гафин заявил, что «Динамо» стыдно за проигрыш «Факелу»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ.

«Мы увидели матч, в котором мы не достигли результата — на него рассчитывало руководство клуба, наши болельщики. Нам очень стыдно за проигрыш «Факелу» в матче, который был так красиво обставлен. От руководства клуба мы хотим принести извинения болельщикам», — сказал Гафин.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».