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РПЛ

Сегодня, 15:22

Гафин заявил, что не чувствует давления после слов Аршавина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания Андрея Аршавина, касающиеся московского клуба.

«В случае с Андреем Сергеевичем мы не до конца понимаем, от кого это исходит — от комментатора или от заместителя гендиректора «Зенита». Что касается наших высказываний, то у каждого клуба есть этическая грань допустимого. А давления мы не чувствуем. То давление, которое ощущаем, переживая во время матчей команды, не сопоставимо с комментариями в прессе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее Аршавин говорил, что «Зенит» может подписать кого-то из игроков «Динамо».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 16 матчах. «Зенит» лидирует в таблице с 33 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-davleniya-ot-slova-arshavina-ne-chuvstvuem/
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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