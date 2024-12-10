Дмитрий Гафин: «Мостовой в штабе Лички? В нашей жизни ничего нельзя исключать»

Сегодня, 15:34
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Александра Мостового в «Динамо».
— Александр Мостовой не исключил, что может войти в штаб Лички в «Динамо». Вы такой вариант тоже не исключаете?
— В нашей жизни ничего нельзя исключать, — заявил Гафин «РБ Спорт».
Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой начал учебу на тренера в академии РФС в мае 2023 года. Учеба завершилась осенью, одним из заданий было прохождение стажировки в клубе — Мостовой прошел ее в «Динамо».