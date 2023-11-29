Гафин заявил, что не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину из Европы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи об интересе со стороны европейских клубов к форварду команды Константину Тюкавину.

«Интерес к Тюкавину из Европы? Лично я не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину от европейских клубов. На данный момент офферов нет», — цитирует Гафина Sport24.

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. Ранее агент 21-летнего футболиста Алексей Сафонов подтвердил, что у форварда есть предложения от европейских клубов.

На данный момент «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.