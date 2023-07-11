Гафин заявил, что в «Динамо» рассчитывают на Норманна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что в московской команде рассчитывают на полузащитника Матиаса Норманна.

«Матиас тренируется в поте лица, проявляет себя, у него есть все возможности доказать тренеру, что он игрок старта. Надеюсь, у него все получится. Мы на него рассчитываем», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Норманн перешел в московский клуб из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провел за бело-голубых 14 матчей в РПЛ и 3 игры в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2022/23 «Динамо» финишировало на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.