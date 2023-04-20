Гафин заявил, что в РПЛ только у «Динамо» есть история настоящего столетия

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что ни у кого в российском футболе, кроме бело-голубых, нет истории настоящего столетия.

«Ни у кого в российском футболе, кроме «Динамо», нет истории настоящего и подтвержденного столетия. Это волнительно. История «Динамо» — это миллионы судеб людей, которые работали в этом клубе, переживали за него все эти годы. «Динамо» — часть культурного кода Москвы. Клуб вплетен в художественные произведения. Тур по Англии — часть истории нашей страны и нации. «Динамо» — колоссальная часть истории и жизни», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

18 апреля 1923 года было создано московское спортивное общество «Динамо».