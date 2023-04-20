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Сегодня, 13:24

Гафин заявил, что в РПЛ только у «Динамо» есть история настоящего столетия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что ни у кого в российском футболе, кроме бело-голубых, нет истории настоящего столетия.

«Ни у кого в российском футболе, кроме «Динамо», нет истории настоящего и подтвержденного столетия. Это волнительно. История «Динамо» — это миллионы судеб людей, которые работали в этом клубе, переживали за него все эти годы. «Динамо» — часть культурного кода Москвы. Клуб вплетен в художественные произведения. Тур по Англии — часть истории нашей страны и нации. «Динамо» — колоссальная часть истории и жизни», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

18 апреля 1923 года было создано московское спортивное общество «Динамо».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5074905-gafin-ni-u-kogo-v-rossijskom-futbole-krome-dinamo-net-istorii-nastoyaschego-stoletiya.html
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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