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Сегодня, 15:57

Гафин заявил, что Захарян готов стать игроком основы «Реал Сосьедад»

Виктория Кравченко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает об игре экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Мне кажется, что в прошлом сезоне Арсен старался адаптироваться к новым условиям, команде, партнерам. Надеюсь, что он адпатирвоался и что в новом сезоне он станет лидером в «Сосьедаде». Я желаю Захаряну удачи, мы с ним общались, когда он приезжал — Арсен доволен теми условиями, которые у него сейчас есть, и полон оптимизма и решимости стать игроком основы «Реал Сосьедада», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Испанский клуб объявил о переходе Захаряна из «Динамо» в 2023 году. Футболист забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах чемпионата Испании.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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