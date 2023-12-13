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Сегодня, 00:26

Гафин заявил, что Зимой «Динамо» может провести товарищеские матчи с европейскими командами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин аявил, что во время зимних сборов бело-голубые могут провести товарищеские матчи с европейскими командами.

«Есть ли вероятность, что зимой «Динамо» проведет товарищеские матчи с европейскими командами? Да, это возможно. Мы ведем переговоры. Как все станет окончательно известно, обязательно сообщим», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-dinamo-mozhet-provesti-tovarishheskie-matchi-s-evropejskimi-komandami/
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