Гафин заявил, что Зимой «Динамо» может провести товарищеские матчи с европейскими командами

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин аявил, что во время зимних сборов бело-голубые могут провести товарищеские матчи с европейскими командами.

«Есть ли вероятность, что зимой «Динамо» проведет товарищеские матчи с европейскими командами? Да, это возможно. Мы ведем переговоры. Как все станет окончательно известно, обязательно сообщим», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).