Гагнидзе: «Самое важное — «Динамо» в шаге от чемпионства. Не имеет значения, играю я или нет»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о своем выступлении в текущем сезоне.

«Не могу сказать, что я доволен своими игровым временем. Каждый футболист, вне зависимости от возраста, хочет получать игровое время, но решение принимает тренер. С Личкой у меня хорошие отношения, никаких проблем нет. Да и сейчас самое важное, что «Динамо» в шаге от чемпионства. В данном моменте не имеет значения, играю я или нет.

Останусь ли я в «Динамо»? Сейчас не думаю об этом. Просто хочу насладиться моментом, в котором нахожусь», — приводит слова Гагнидзе Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний грузин провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.