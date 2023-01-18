Гагнидзе признался, что скучал по тренировкам с «Динамо» во время отпуска

Сегодня, 14:03
Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал «СЭ», как провел зимний отпуск.
— Всегда чувствую себя хорошо после перерыва. Я скучал по тренировкам. У нас были индивидуальные программы, которые нужно было выполнять. Сейчас все хорошо.
— У футболистов иногда бывают проблемы с набором веса после Нового года и праздников...
— Нет, у меня таких проблем нет, с этим тоже все хорошо.
— Как провели отпуск?
— Я провел его в горах Грузии, плюс посетил Италию. Мне очень понравилось.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования