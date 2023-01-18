Гагнидзе считает, что «Динамо» может выиграть РПЛ и Кубок России

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от второй части сезона в России.

— Лучшее воспоминание от первой части сезона?

— У нас были отдельные поражения, н это часть футбола. В целом мы хорошо прошли отрезок, пока находимся на четвертом месте. У нас еще 15 игр. Посмотрим, как будет дальше.

— Вы уже сыграли против всех топовых команд РПЛ. На кого вы больше всего настраиваетесь?

— Не важно, против кого у нас игра, мы готовимся к каждому сопернику одинаково.

— Какие цели на вторую часть сезона?

— Конечно, хотим стать чемпионами, финишировать на первом месте, а также выиграть Кубок России. Это возможно. Все возможно в России!

— С кем вы больше всего дружите в команде?

— Со всеми хорошие отношения. Но, поскольку я еще молод, лучше всего, наверное, общаюсь с молодыми игроками «Динамо».