Галактионов: «Количество игроков «Локомотива», вызванных в сборные, сейчас бы сократилось»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что нынешнее выступление команды сократило бы количество человек, которые вызываются из клуба в сборные.

«Понятно, что когда от нас в сборную отправлялось по 12-13 человек, это были разные ситуации. Если мне не изменяет память, раньше мы всегда успешно играли после выхода с паузы, только вот в октябре и ноябре, когда мы вышли и сыграли с «Химками», потом — со «Спартаком», стартовали неудачно. Так что грешить на это не стоит. Есть текущий уровень подготовленности игроков, благодаря которым эти ребята вызываются в сборные. Кстати, если бы сбор национальной команды был сегодня, то число наших ребят там, судя по последним результатам, заметно бы сократилось», — сказал Галактионов «ВсеПроСпорт».

После паузы в чемпионате России на игры сборных «Локомотив» проиграл три матча подряд — «Спартаку» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. 3:4) и «Химкам» (1:3). На ноябрьский сбор российской команды вызывалось семь футболистов московского клуба. Кроме того, Сесар Монтес выступал за сборную Мексики.