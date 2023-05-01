Галактионов допустил, что Пиняев успеет восстановиться к матчу против «Сочи»

Сегодня, 08:00
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил «СЭ» на вопрос о травмированных футболистах, полузащитнике Сергее Пиняеве и защитнике Хермане Конти.
— Есть травмированные игроки: Пиняева не было, Конти. Что с ними?
— Они потихоньку готовятся к выходу в общую группу. Ничего критичного нет. Даем Пиняеву полностью восстановиться для того, чтобы он вошел и уже безболезненно готовился к следующей игре.
— К «Сочи» он будет готов?
— Будем надеяться. Самое главное, мы точно не форсируем его уровень готовности, чтобы он полноценно вошел в общую группу.
Пиняев пропустил матч 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1), который состоялся 30 апреля.
Игра 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» состоится 8 мая.