Галактионов допустил, что Пиняев успеет восстановиться к матчу против «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил «СЭ» на вопрос о травмированных футболистах, полузащитнике Сергее Пиняеве и защитнике Хермане Конти.

— Есть травмированные игроки: Пиняева не было, Конти. Что с ними?

— Они потихоньку готовятся к выходу в общую группу. Ничего критичного нет. Даем Пиняеву полностью восстановиться для того, чтобы он вошел и уже безболезненно готовился к следующей игре.

— К «Сочи» он будет готов?

— Будем надеяться. Самое главное, мы точно не форсируем его уровень готовности, чтобы он полноценно вошел в общую группу.

Пиняев пропустил матч 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1), который состоялся 30 апреля.

Игра 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» состоится 8 мая.