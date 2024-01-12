Галактионов — о контракте Миранчука и Жемалетдинова: «Все заинтересованы, чтобы они были в команде. Переговорный процесс идет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался, о продлении контракта с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

— Не было ли у вас разговора с Миранчуком? Активно обсуждается его возможный уход из команды?

— Разговора не было. Но мы все прекрасно понимаем, что Антон и Рифат, у которого также заканчивается контракт летом, это воспитанники клуба, на которых «Локомотив» рассчитывает. Все заинтересованы, чтобы они были в команде. И я как тренер. Понятно, что есть недочеты, но они показывают хороший уровень. Переговорный процесс идет. Мы очень надеемся, что все будет к лучшему.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

27-летний Жемалетдинов провел 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» действуют до июня 2024 года.

Денис Сафронов