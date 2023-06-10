Галактионов: «Игроки «Локомотива» за счет самоотдачи и воли сумели переломить неудачную часть сезона»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о работе в московском клубе.

«На наш взгляд, честность, искренность и отношение к работе – самое главное, чтобы заслужить доверие игрока. Когда футболист со здоровой и равной конкуренцией полностью отдает себя работе, он искренне и честно делает свое дело. Бывают какие-то ошибки, безусловно, и это простительно. Мы даем нашим игрокам свободу творчества. Они не закрепощены.

Есть идеи, которые мы стараемся доводить до наших футболистов в рамках определенного направления. Мы говорим, чтобы они проявляли свои лучшие индивидуальные качества и поощряем это. Ребята нам отплачивают. Они действительно провели сумасшедший отрезок. И за счет огромнейшей самоотдачи и воли сумели переломить неудачную часть сезона», – приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В осенней части сезона команда потерпела лишь одно поражение и дважды сыграла вничью.