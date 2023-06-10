Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

Галактионов: «Игроки «Локомотива» за счет самоотдачи и воли сумели переломить неудачную часть сезона»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о работе в московском клубе.

«На наш взгляд, честность, искренность и отношение к работе – самое главное, чтобы заслужить доверие игрока. Когда футболист со здоровой и равной конкуренцией полностью отдает себя работе, он искренне и честно делает свое дело. Бывают какие-то ошибки, безусловно, и это простительно. Мы даем нашим игрокам свободу творчества. Они не закрепощены.

Есть идеи, которые мы стараемся доводить до наших футболистов в рамках определенного направления. Мы говорим, чтобы они проявляли свои лучшие индивидуальные качества и поощряем это. Ребята нам отплачивают. Они действительно провели сумасшедший отрезок. И за счет огромнейшей самоотдачи и воли сумели переломить неудачную часть сезона», – приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В осенней части сезона команда потерпела лишь одно поражение и дважды сыграла вничью.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-gudok-interview/
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Чернышов: «Для меня главным разочарованием стало «Динамо», мой родной клуб»
Бабаев: «ЦСКА добился очень хорошего результата. С «Зенитом» было крайне сложно конкурировать»
Чалов рассказал, какой турнир для ЦСКА был приоритетным в сезоне-2022/23
Экс-генеральный директор «Динамо» Иванов: «Вендел — лучший игрок сезона»
Личка объяснил спад в игре Писарского за «Крылья»: «У нас бы он забил минимум 20 голов за сезон»
Экс-гендиректор «Динамо» Иванов — о Сазонове: «Его скилы не соответствуют высоким притязаниям «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Березовский рассказал, остался ли в обиде на Павла Садырина после обвинений в сдаче матча «Зенит» — «Спартак» осенью 1996 года

«Пари НН» — «Родина»: составы команд на ответный стыковой матч