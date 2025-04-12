Галактионов: «Локомотиву» можно было острее сыграть в организации атаки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Тяжелый матч. Мы настраивали нашу команду на большое количество единоборств. Понимали, что соперник очень атлетичен, играет в вертикальный футбол, старается использовать большое количество подач и навесов в штрафную площадь. В принципе, достаточно равный первый тайм. Был один момент, который предопределил результат матча, когда игрок с центра поля благодаря индивидуальным действиям совершает такой проход. У нас был момент у Пиняева во втором тайме, явный, что говорило о нашем стремлении сравнять счет. Можно было острее сыграть в организации атаки как команда», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Локомотив» с 41 очком остается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. В 25-м туре команда Галактионова 19 апреля примет на своем поле «Пари НН».