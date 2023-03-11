Галактионов начал, как Семин, Коусейру, Билич и Николич

Сегодня, 20:45
20-й главный тренер «Локомотива» в российской истории Михаил Галактионов выиграл два первых матча в новой должности в чемпионате страны. Красно-зеленые под руководством 38-летнего специалиста последовательно справились с «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Ранее без потерь работу с железнодорожниками начинали Юрий Семин, Жозе Коусейру, Славе Билич и Марко Николич. Кстати, с трех побед подряд не стартовал в «Локо» ни один специалист.
Тренеры «Локомотива», которые выиграли первые два матча в чемпионате России
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Голы
|
Юрий Семин
|
03.04.1992
|
Океан (д) — 2:1
|
Рычков, Подпалый — Гарин
|
|
10.04.1992
|
Динамо Ст (д) — 3:0
|
Киселев, Подпалый, Кузьмичев
|
Жозе Коусейру
|
24.07.2011
|
Амкар (д) — 4:0
|
Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков
|
|
31.07.2011
|
Ростов (г) — 3:0
|
Лоськов, Сычев, Тарасов
|
Славен Билич
|
20.07.2012
|
Мордовия (г) — 3:2
|
Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов
|
|
28.07.2012
|
Крылья Советов (д) — 2:0
|
Павлюченко, Кайседо
|
Марко Николич
|
21.06.2020
|
Оренбург (д) — 1:0
|
Ал.Миранчук
|
|
27.06.2020
|
Рубин (г) — 2:0
|
Ал.Миранчук-2
|
Михаил Галактионов
|
04.03.2023
|
Ростов (г) — 3:1
|
Дзюба-3 — Комличенко
|
|
11.03.2023
|
Ахмат (г) — 1:0
|
Пиняев