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Галактионов начал, как Семин, Коусейру, Билич и Николич

Кирилл Бурдаков
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20-й главный тренер «Локомотива» в российской истории Михаил Галактионов выиграл два первых матча в новой должности в чемпионате страны. Красно-зеленые под руководством 38-летнего специалиста последовательно справились с «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Ранее без потерь работу с железнодорожниками начинали Юрий Семин, Жозе Коусейру, Славе Билич и Марко Николич. Кстати, с трех побед подряд не стартовал в «Локо» ни один специалист.

Тренеры «Локомотива», которые выиграли первые два матча в чемпионате России

Тренер

Дата

Соперник

Голы

Юрий Семин

03.04.1992

Океан (д) — 2:1

Рычков, Подпалый — Гарин

10.04.1992

Динамо Ст (д) — 3:0

Киселев, Подпалый, Кузьмичев

Жозе Коусейру

24.07.2011

Амкар (д) — 4:0

Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков

31.07.2011

Ростов (г) — 3:0

Лоськов, Сычев, Тарасов

Славен Билич

20.07.2012

Мордовия (г) — 3:2

Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов

28.07.2012

Крылья Советов (д) — 2:0

Павлюченко, Кайседо

Марко Николич

21.06.2020

Оренбург (д) — 1:0

Ал.Миранчук

27.06.2020

Рубин (г) — 2:0

Ал.Миранчук-2

Михаил Галактионов

04.03.2023

Ростов (г) — 3:1

Дзюба-3 — Комличенко

11.03.2023

Ахмат (г) — 1:0

Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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