Галактионов настаивает на сохранении Баринова в «Локомотиве» до конца сезона

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов просит руководство клуба сохранить полузащитника Дмитрия Баринова как минимум до конца сезона, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Локомотив» не готов отпускать Баринова из-за желания Галактионова сохранить футболиста. Главный тренер команды рассчитывает, что полузащитник поможет клубу остаться в РПЛ. Тем не менее, в случае получения гораздо более дорогого предложения железнодорожники могли бы отпустить игрока.
Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.