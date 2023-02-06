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Сегодня, 19:46

Галактионов настаивает на сохранении Баринова в «Локомотиве» до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов просит руководство клуба сохранить полузащитника Дмитрия Баринова как минимум до конца сезона, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Локомотив» не готов отпускать Баринова из-за желания Галактионова сохранить футболиста. Главный тренер команды рассчитывает, что полузащитник поможет клубу остаться в РПЛ. Тем не менее, в случае получения гораздо более дорогого предложения железнодорожники могли бы отпустить игрока.

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/galaktionov-nastaivaet-na-sohranenii-barinova-v-lokomotive-do-kontsa-sezona/
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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