Галактионов назвал лучшим игроком года бывшего футболиста «Локомотива»

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поставил на первое место нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, который в прошлом сезоне выступал за железнодорожников.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо), Александр Головин («Монако»), Джон Кордоба («Краснодар»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.