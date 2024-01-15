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Сегодня, 16:18

Галактионов — о причинах ухода из «Локо» Марадишвили, Куликова и Рыбчинского: «Мы решили, что нужны изменения»

Галактионов назвал причины ухода Марадишвили, Куликова и Рыбчинского из «Локомотива»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» уход полузащитников Константина Марадишвили, Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова из команды.

«Ко всем ребятам у нас позитивное отношение — и к Косте, и к Диме, и Дане. У всех разные причины ухода. Кому-то надо перезагрузиться, кому-то получить игровую практику. И для ребят, и для команды так может быть лучше. Руководство посчитало, что необходимо внести изменения. Понятно, что они неприятные, но надо принимать решения», — сказал Галактионов «СЭ»

Марадишвили продолжит карьеру в «Пари НН» на правах аренды. В сезоне-2023/24 Марадишвили провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 голом.

«Локомотив» объявил, что Рыбчинский и Куликов пропустят сборы команды, клуб занимается дальнейшим трудоустройством игроков. У Рыбчинского 1 голевой пас в 13 играх, Куликов принял участие в 7 встречах и не отличился результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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