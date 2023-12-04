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Сегодня, 14:11

Галактионов назвал великолепной победу «Локомотива» над «Зенитом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты «Локомотива» празднуют гол в ворота «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Специалист пропустил игру из-за дисквалификации за критику судейства с использованием нецензурной лексики после встречи 16-го тура чемпионата России-2023/24 с «Крыльями Советов» (3:3).

«Великолепная, заслуженная победа! Браво, команда! Победа, где важна реакция каждого игрока, максимальная самоотдача, максимальное желание и единство всех! Такие матчи толкают коллектив на новые свершения! Нас не сломать! Двигаемся только вперед!» — написал в соцсетях Галактионов.

«Локомотив» вышел на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 17 матчах.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Уралом» дома. Встреча состоится 8 декабря и начнется в 19.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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