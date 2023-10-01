Галактионов не исключил переход капитана «Спартака» Джикии в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что хотел бы видеть капитана «Спартака» Георгия Джикию в своей команде.

«Георгий — игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит [кандидатуру] — неважно, россиянина или иностранца. Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в обороне», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

В текущем сезоне 29-летний Джикия провел 6 матчей за красно-белых в РПЛ и 2 игры в FONBET Кубке России.

«Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.