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Сегодня, 05:01

Галактионов — о выборе Митрюшкина голкипером на матч с «Краснодаром»: «Конкуренцию никто не отменял»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему выбрал Антона Митрюшкина голкипером команды на матч 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» вместо Ильи Лантратова.

«Мы видели, что есть определённый неудачный отрезок у Ильи Лантратова. В прошлом матче мы его поддержали и дали шанс, но команда неудачно сыграла, хотя понятно, что не его вина. Приняли решение, что будет играть другой вратарь — это что касается Митрюшкина. Он тоже заслужил, в хороших кондициях находится. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива»

Встреча с «Краснодаром» стала первой игрой Митрюшкина в текущем сезоне чемпионата России. 28-летний голкипер провел матч «на ноль».
Вратарь также выступил в 8 встречах нынешнего розыгрыша FONBET Кубка России, пропустил 8 голов и провел одну чистую игру.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»
Илья Лантратов
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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