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Галактионов: «Пиняев сам попросил замену в матче с ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал замену полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в матче против ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.

Пиняев покинул поле на 20-й минуте. Защитник Марио Митай, вышедший вместо россиянина, за 20 минут получил две желтые карточки и был удален с поля.

— Почему команда не готова физически, чтобы противостоять ЦСКА?

— Это не говорит о физической подготовке. Мы низко опускались, давали простор ЦСКА. В первые минуты мы действовали хорошо, создавали. Во втором тайме мы сделали замены. Но ранее у нас произошло удаление, у ЦСКА было больше зон. У нас был момент, который мы реализовали.

Мы двигаемся дальше. Каждый матч — как финал. Игра может по-разному складываться, но главное — это дисциплина. Очень рады, что стандарт принес нам ничью.

— Замена Пиняева — это тактическое решение?

— Пиняева мы заменили из-за повреждения. Он сам попросил, мы не стали рисковать Сергеем, он и так пропустил прошлый матч.

18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 9 матчей, отличившись одним голом.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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